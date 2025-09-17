Михайлово чудо 2025: традиции и приметы православного праздника 19 сентября

В православной церкви 19 сентября вспоминают чудо в Хонах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В православии 19 сентября вспоминают о Михайловом чуде
В православии 19 сентября вспоминают о Михайловом чуде Фото:

В православии особое место занимает память о событиях, связанных с Архангелом Михаилом. Один из таких эпизодов, известный как Михайлово чудо, вспоминают каждый год 19 сентября. И за долгую историю христианства этот день оброс своими традициями и приметами. Об истории праздника и правилах этого дня — в материале URA.RU.

История Михайлова чуда

Согласно легендам, в Хонах находился храм, посвященный Архистратигу Михаилу. Его построил христианин, чья дочь чудесным образом исцелилась от недуга. При храме жил благочестивый подвижник по имени Архип, посвятивший себя служению Богу и хранению святой обители.

Язычники регулярно пытались уничтожить храм. В конце концов, они решили пустить в его сторону две стремительные реки, чтобы потопить святыню. Потоки воды устремились прямо к стенам обители — тогда Архип горячо воззвал к Архистратигу Михаилу о помощи. И произошло чудо: по молитве праведника явился сам Архангел. Ударив жезлом о скалу, он открыл в ней глубокую расщелину. Воды рек устремились в это ущелье и исчезли, не причинив храму никакого вреда.

Верующие молятся Архангелу Михаилу 19 сентября
Верующие молятся Архангелу Михаилу 19 сентября
Фото:

С тех пор это место стали называть Хоны, что в переводе означает «расщелина» или «течение». В честь этого события церковь установила особый праздник — Чудо Архистратига Михаила в Хонах, который ежегодно отмечается 19 сентября.

Традиции праздника 19 сентября

В честь праздника в православных храмах ежегодно совершаются литургии, молебны и акафисты Архистратигу Михаилу. Верующие приходят с благодарственными молитвами, просят об укреплении веры, защите от врагов и избавлении от бед.

Особое значение праздник имеет для военных и тех, кто связан со службой Родине. Михаил считается небесным воеводой и защитником воинов, поэтому солдаты и офицеры нередко приходят в этот день в храм. Также к Архистратигу обращаются врачи и путешественники.

Поскольку Архангел Михаил считается небесным воеводой, на праздник принято приходить в храмы военным
Поскольку Архангел Михаил считается небесным воеводой, на праздник принято приходить в храмы военным
Фото:

В народе день Михаила в Хонах был связан с завершением летних трудов. В сентябре крестьяне уже заканчивали уборку урожая, и люди благодарили небесного покровителя за то, что поля и сады не пострадали от бедствий. В деревнях устраивались совместный ужин, на который пекли хлеб из нового урожая.

Нередко праздник сопровождался обрядами, связанными с водой. Крестьяне направлялись к источникам и рекам, чтобы освятить воду и тем самым напомнить о чуде в Хонах.

Народные приметы на праздник

Как и у многих православных праздников, у дня Чуда Архистратига Михаила в Хонах есть целый ряд народных примет, которые сохранились еще с древних времен:

  • Если в праздник пошел дождь, значит осень окажется теплой.
  • Сухая и ясная погода намекала на холодную зиму.
  • Если 19 сентября прибраться в доме, то весь год в семье будет лад и достаток.

Особое внимание уделялось и приметам, связанным со здоровьем. Поэтому в этот день люди молились Архистратигу Михаилу и пили освященную воду, чтобы болезни обходили стороной.

Что нельзя делать в день Чуда Архистратига Михаила

На праздник было принято вести себя скромно и молиться за здоровье, а не устраивать веселое застолье
На праздник было принято вести себя скромно и молиться за здоровье, а не устраивать веселое застолье
Фото:

С древних времен этот праздник считался временем мира и тишины. Верующие говорили: в день Михаила нельзя ссориться и держать обиды. Архангел — защитник правды и покоя, поэтому даже малейший конфликт в семье или с соседями воспринимался как оскорбление небесного покровителя.

Также было принято откладывать тяжелую работу. В этот день не пахали и не строили. Считалось, что силы нужно направить не на заботы мирские, а на молитву и благодарность Богу.

Особый запрет касался новых дел. Народная мудрость предупреждала: начинать что-то новое на Михайлово чудо — к неудаче. Зато завершенные дела в этот день сулили успех, словно подводили черту под прожитым летом.

Так как Архангел Михаил считался защитником обездоленных, верующие старались помогать в праздник бедным. Отказать в милостыне или отвернуться от просьбы о поддержке считалось большим грехом.

На празднике было принято вести себя умеренно, не приветствовалось пьянство и шумное веселье. Считалось, что нужно посвятить этот день молитвам, общению с семьей и спокойному застолью, а не кутежу.

Не рекомендовалось также давать деньги в долг. Считалось, что вместе с монетами можно «отдать» собственную удачу, и тогда весь год будет сопутствовать не прибыль, а убытки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В православии особое место занимает память о событиях, связанных с Архангелом Михаилом. Один из таких эпизодов, известный как Михайлово чудо, вспоминают каждый год 19 сентября. И за долгую историю христианства этот день оброс своими традициями и приметами. Об истории праздника и правилах этого дня — в материале URA.RU. История Михайлова чуда Согласно легендам, в Хонах находился храм, посвященный Архистратигу Михаилу. Его построил христианин, чья дочь чудесным образом исцелилась от недуга. При храме жил благочестивый подвижник по имени Архип, посвятивший себя служению Богу и хранению святой обители. Язычники регулярно пытались уничтожить храм. В конце концов, они решили пустить в его сторону две стремительные реки, чтобы потопить святыню. Потоки воды устремились прямо к стенам обители — тогда Архип горячо воззвал к Архистратигу Михаилу о помощи. И произошло чудо: по молитве праведника явился сам Архангел. Ударив жезлом о скалу, он открыл в ней глубокую расщелину. Воды рек устремились в это ущелье и исчезли, не причинив храму никакого вреда. С тех пор это место стали называть Хоны, что в переводе означает «расщелина» или «течение». В честь этого события церковь установила особый праздник — Чудо Архистратига Михаила в Хонах, который ежегодно отмечается 19 сентября. Традиции праздника 19 сентября В честь праздника в православных храмах ежегодно совершаются литургии, молебны и акафисты Архистратигу Михаилу. Верующие приходят с благодарственными молитвами, просят об укреплении веры, защите от врагов и избавлении от бед. Особое значение праздник имеет для военных и тех, кто связан со службой Родине. Михаил считается небесным воеводой и защитником воинов, поэтому солдаты и офицеры нередко приходят в этот день в храм. Также к Архистратигу обращаются врачи и путешественники. В народе день Михаила в Хонах был связан с завершением летних трудов. В сентябре крестьяне уже заканчивали уборку урожая, и люди благодарили небесного покровителя за то, что поля и сады не пострадали от бедствий. В деревнях устраивались совместный ужин, на который пекли хлеб из нового урожая. Нередко праздник сопровождался обрядами, связанными с водой. Крестьяне направлялись к источникам и рекам, чтобы освятить воду и тем самым напомнить о чуде в Хонах. Народные приметы на праздник Как и у многих православных праздников, у дня Чуда Архистратига Михаила в Хонах есть целый ряд народных примет, которые сохранились еще с древних времен: Особое внимание уделялось и приметам, связанным со здоровьем. Поэтому в этот день люди молились Архистратигу Михаилу и пили освященную воду, чтобы болезни обходили стороной. Что нельзя делать в день Чуда Архистратига Михаила С древних времен этот праздник считался временем мира и тишины. Верующие говорили: в день Михаила нельзя ссориться и держать обиды. Архангел — защитник правды и покоя, поэтому даже малейший конфликт в семье или с соседями воспринимался как оскорбление небесного покровителя. Также было принято откладывать тяжелую работу. В этот день не пахали и не строили. Считалось, что силы нужно направить не на заботы мирские, а на молитву и благодарность Богу. Особый запрет касался новых дел. Народная мудрость предупреждала: начинать что-то новое на Михайлово чудо — к неудаче. Зато завершенные дела в этот день сулили успех, словно подводили черту под прожитым летом. Так как Архангел Михаил считался защитником обездоленных, верующие старались помогать в праздник бедным. Отказать в милостыне или отвернуться от просьбы о поддержке считалось большим грехом. На празднике было принято вести себя умеренно, не приветствовалось пьянство и шумное веселье. Считалось, что нужно посвятить этот день молитвам, общению с семьей и спокойному застолью, а не кутежу. Не рекомендовалось также давать деньги в долг. Считалось, что вместе с монетами можно «отдать» собственную удачу, и тогда весь год будет сопутствовать не прибыль, а убытки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...