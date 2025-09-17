Михайлово чудо 2025: традиции и приметы православного праздника 19 сентября

В православии особое место занимает память о событиях, связанных с Архангелом Михаилом. Один из таких эпизодов, известный как Михайлово чудо, вспоминают каждый год 19 сентября. И за долгую историю христианства этот день оброс своими традициями и приметами. Об истории праздника и правилах этого дня — в материале URA.RU.
История Михайлова чуда
Согласно легендам, в Хонах находился храм, посвященный Архистратигу Михаилу. Его построил христианин, чья дочь чудесным образом исцелилась от недуга. При храме жил благочестивый подвижник по имени Архип, посвятивший себя служению Богу и хранению святой обители.
Язычники регулярно пытались уничтожить храм. В конце концов, они решили пустить в его сторону две стремительные реки, чтобы потопить святыню. Потоки воды устремились прямо к стенам обители — тогда Архип горячо воззвал к Архистратигу Михаилу о помощи. И произошло чудо: по молитве праведника явился сам Архангел. Ударив жезлом о скалу, он открыл в ней глубокую расщелину. Воды рек устремились в это ущелье и исчезли, не причинив храму никакого вреда.
С тех пор это место стали называть Хоны, что в переводе означает «расщелина» или «течение». В честь этого события церковь установила особый праздник — Чудо Архистратига Михаила в Хонах, который ежегодно отмечается 19 сентября.
Традиции праздника 19 сентября
В честь праздника в православных храмах ежегодно совершаются литургии, молебны и акафисты Архистратигу Михаилу. Верующие приходят с благодарственными молитвами, просят об укреплении веры, защите от врагов и избавлении от бед.
Особое значение праздник имеет для военных и тех, кто связан со службой Родине. Михаил считается небесным воеводой и защитником воинов, поэтому солдаты и офицеры нередко приходят в этот день в храм. Также к Архистратигу обращаются врачи и путешественники.
В народе день Михаила в Хонах был связан с завершением летних трудов. В сентябре крестьяне уже заканчивали уборку урожая, и люди благодарили небесного покровителя за то, что поля и сады не пострадали от бедствий. В деревнях устраивались совместный ужин, на который пекли хлеб из нового урожая.
Нередко праздник сопровождался обрядами, связанными с водой. Крестьяне направлялись к источникам и рекам, чтобы освятить воду и тем самым напомнить о чуде в Хонах.
Народные приметы на праздник
Как и у многих православных праздников, у дня Чуда Архистратига Михаила в Хонах есть целый ряд народных примет, которые сохранились еще с древних времен:
- Если в праздник пошел дождь, значит осень окажется теплой.
- Сухая и ясная погода намекала на холодную зиму.
- Если 19 сентября прибраться в доме, то весь год в семье будет лад и достаток.
Особое внимание уделялось и приметам, связанным со здоровьем. Поэтому в этот день люди молились Архистратигу Михаилу и пили освященную воду, чтобы болезни обходили стороной.
Что нельзя делать в день Чуда Архистратига Михаила
С древних времен этот праздник считался временем мира и тишины. Верующие говорили: в день Михаила нельзя ссориться и держать обиды. Архангел — защитник правды и покоя, поэтому даже малейший конфликт в семье или с соседями воспринимался как оскорбление небесного покровителя.
Также было принято откладывать тяжелую работу. В этот день не пахали и не строили. Считалось, что силы нужно направить не на заботы мирские, а на молитву и благодарность Богу.
Особый запрет касался новых дел. Народная мудрость предупреждала: начинать что-то новое на Михайлово чудо — к неудаче. Зато завершенные дела в этот день сулили успех, словно подводили черту под прожитым летом.
Так как Архангел Михаил считался защитником обездоленных, верующие старались помогать в праздник бедным. Отказать в милостыне или отвернуться от просьбы о поддержке считалось большим грехом.
На празднике было принято вести себя умеренно, не приветствовалось пьянство и шумное веселье. Считалось, что нужно посвятить этот день молитвам, общению с семьей и спокойному застолью, а не кутежу.
Не рекомендовалось также давать деньги в долг. Считалось, что вместе с монетами можно «отдать» собственную удачу, и тогда весь год будет сопутствовать не прибыль, а убытки.
