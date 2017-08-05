Программист Маркус Хатчинс, остановивший распространение вредоносного кода WannaCry, признался в том, что именно он написал и запустил программу-вымогатель. Днем ранее героя, прекратившего распространение вируса, задержали сотрудники ФБР.
«Маркус Хатчинс, человек, названный героем за помощь в остановке глобальной кибератаки, признал, что создал вредоносный код, заявил прокурор США, — написало агентство Press Association на свое странице в Твиттере.
Как сообщает «Газета.ру», 23-летний сотрудник компании компании Kryptos Logic Маркус Хатчинс был задержан по подозрению в создании и распространение вируса Kronos, который был использован злоумышленниками для похищения данных платежных карт.
Ранее Хатчинс был участником нескольких хакерских конференций, а недавно именно он «случайно» сумел остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, ущерб от атаки которого составил свыше 1 млрд долларов США. Изначально спецслужбы подозревали в кибератаке хакеров из Юго-Восточной Азии.