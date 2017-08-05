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05 августа 2017
04 августа 2017
06:39  05 августа 2017 0

Британский программист сознался в распространении вируса-вымогателя WannaCry

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, хакер, киберпиратство, хакерство, сетевой взлом
Глобальная атака киберпреступников произошла еще в мае, но задержать одного из злоумышленников смогли только сейчасФото: depositphotos.com © URA.RU

Программист Маркус Хатчинс, остановивший распространение вредоносного кода WannaCry, признался в том, что именно он написал и запустил программу-вымогатель. Днем ранее героя, прекратившего распространение вируса, задержали сотрудники ФБР.

«Маркус Хатчинс, человек, названный героем за помощь в остановке глобальной кибератаки, признал, что создал вредоносный код, заявил прокурор США, — написало агентство Press Association на свое странице в Твиттере.

Как сообщает «Газета.ру», 23-летний сотрудник компании компании Kryptos Logic Маркус Хатчинс был задержан по подозрению в создании и распространение вируса Kronos, который был использован злоумышленниками для похищения данных платежных карт.

Ранее Хатчинс был участником нескольких хакерских конференций, а недавно именно он «случайно» сумел остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, ущерб от атаки которого составил свыше 1 млрд долларов США. Изначально спецслужбы подозревали в кибератаке хакеров из Юго-Восточной Азии.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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