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29 мая 2017
28 мая 2017
06:44  29 мая 2017 0

Южный Китай или Тайвань: эксперты раскрыли происхождение вируса WannaCry

Инвестиции, хакеры. Клипарт. Екатеринбург, компьютер, хакер, взломщик, хакеры, програмист, хакерство
Ущерб от вирусной атакт специалисты оценили в 1 млрд долларов СШАФото: Анна Майорова © URA.RU

Вирус WannaCry, заразивший в течение последних полутора недель более 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира, мог быть запущен хакерами из Южного Китая, Гонконга, Сингапура либо Тайвани. К такому выводу пришли эксперты, которые провели лингвистическую криминалистическую экспертизу.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», лингвистический анализ кода вируса указывает на то, что создатели вредоносной программы являются носителями южного диалекта китайского языка.

Специалисты, в частности, установили, что причиной содержащей в тексте опечатки может быть именно то, что изначально сделанная на китайском запись уже потом была переведена на английский, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что ущерб от вирусной атаки по всему миру составил порядка 1 млрд долларов США. При этом сами киберпреступники сумели выручить немного: им было перечислено чуть более 300 платежей на сумму 126 742 долларов.

Евгений Александров
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