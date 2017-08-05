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05 августа 2017
04 августа 2017
07:57  05 августа 2017 0

Твиты Трампа выпустили на туалетной бумаге

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
Трамп не первый раз попадает на туалетную бумагуФото: depositphotos.com © URA.RU

В Америке выпустили туалетную бумагу с избранными твитами президента страны Дональда Трампа. Купить упаковку можно за 11,99 долларов.

Среди высказываний Трампа, напечатанных на рулонах, есть и те, которые он публиковал в своем аккаунте еще до победы на выборах президента США. Продается необычная бумага с твитами Трампа в интернет-магазине Amazon. Правда, в официальном списке товаров такой туалетной бумаги нет, ее можно приобрести через третьих лиц.

Реакции на новинку от самого Трампа пока нет, но известно, что раньше он критиковал Amazon, передает Nation News.

Отметим, что имя Дональда Трампа не впервые украшает собой туалетную бумагу. Ранее мексиканский бизнесмен, рассерженный на американского президента за оскорбительные высказывания о жителях Мексики, выпустил торговую марку туалетной бумаги под названием «Трамп».

Фото: скрин с сайта Amazon

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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