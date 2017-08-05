Твиты Трампа выпустили на туалетной бумаге

В Америке выпустили туалетную бумагу с избранными твитами президента страны Дональда Трампа. Купить упаковку можно за 11,99 долларов.
Среди высказываний Трампа, напечатанных на рулонах, есть и те, которые он публиковал в своем аккаунте еще до победы на выборах президента США. Продается необычная бумага с твитами Трампа в интернет-магазине Amazon. Правда, в официальном списке товаров такой туалетной бумаги нет, ее можно приобрести через третьих лиц.
Реакции на новинку от самого Трампа пока нет, но известно, что раньше он критиковал Amazon, передает Nation News.
Отметим, что имя Дональда Трампа не впервые украшает собой туалетную бумагу. Ранее мексиканский бизнесмен, рассерженный на американского президента за оскорбительные высказывания о жителях Мексики, выпустил торговую марку туалетной бумаги под названием «Трамп».