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09 октября 2017
20:19  09 октября 2017 2

На ЧМ-2018 не пустят 109 россиян. СПИСОК

Запуск часов отсчитывающих время до ЧМ-2018 в Екатеринбурге, футбол, чм-2018, russia-2018
Болельщики-нарушители будут лишены права увидеть грандиозное событие вживуюФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Полиция составила список российских футбольных болельщиков, которым будет запрещено посещать матчи чемпионата мира в 2018 году. Это фанаты, которых не раз ловили на нарушении правил и беспорядках. В списке 109 фамилий.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, в котором демонстрируется список «заблокированных» болельщиков, среди которых, к слову, одна девушка. Фамилии опасных любителей спорта уже переданы в ФИФА. Life.ru отмечает, что нарушителей запрета ждет административный арест до 15 суток или штраф до 25 тысяч рублей.

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в разговоре с «Национальной службой новостей» заявил, что не видит сенсации в данном документе. Он отметил, что «это обычный перечень лиц, которым запрещено посещение спортивных мероприятий решением суда». Относительно количества заблокированных лиц Шпрыгин заявил, что на Кубке конфедераций их было больше, а сколько их будет на ЧМ-2018 в конечном счете, пока неизвестно.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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