На ЧМ-2018 не пустят 109 россиян. СПИСОК

Полиция составила список российских футбольных болельщиков, которым будет запрещено посещать матчи чемпионата мира в 2018 году. Это фанаты, которых не раз ловили на нарушении правил и беспорядках. В списке 109 фамилий.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео, в котором демонстрируется список «заблокированных» болельщиков, среди которых, к слову, одна девушка. Фамилии опасных любителей спорта уже переданы в ФИФА. Life.ru отмечает, что нарушителей запрета ждет административный арест до 15 суток или штраф до 25 тысяч рублей.
Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в разговоре с «Национальной службой новостей» заявил, что не видит сенсации в данном документе. Он отметил, что «это обычный перечень лиц, которым запрещено посещение спортивных мероприятий решением суда». Относительно количества заблокированных лиц Шпрыгин заявил, что на Кубке конфедераций их было больше, а сколько их будет на ЧМ-2018 в конечном счете, пока неизвестно.