Три жительницы Китая не смогли пройти паспортный контроль в аэропорту Южной Кореи из-за изменившейся после пластических операций внешности, сообщает издание Daily Mirror.
Девушки отправились в Южную Корею во время осенней Золотой недели — праздника в Китае, который отмечают на протяжении семи дней. После сделанных пластических операций китаянки планировали улететь домой, но их задержали на паспортном контроле. Из-за «пластики» их лица отекли, были перебинтованы, и они утратили сходство с фотографиями в документах, которые они предъявили в аэропорту, передает Life.
Фотография, на которой три забинтованные жительницы Китая сидят в аэропорту со своими документами в руках и ждут разрешения иммиграционной службы, стала популярной в китайских социальных сетях. Снимок за несколько часов собрал более 70 тысяч лайков.