Лишь 56,8% россиян доживают до 65 лет, что ставит Россию в один ряд с нищими африканскими странами между Нигером (56,2%) и Эритреей (56,9%).
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Всемирного банка.
Также издание отмечает тот факт, что доля нетрудоспособного населения РФ неуклонно растет, взваливая демографическую нагрузку на остальных граждан. По сведениям Росстата, к 2025 году доля россиян старше трудоспособного возраста (женщины старше 55, мужчины старше 60 лет) достигнет уровня 27%. Это более 40 млн человек.
Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский отметил, что сейчас в стране «равновесие высокой смертности и высокой рождаемости, которое существовало всегда, сменяется равновесием низкой смертности и низкой рождаемости и увеличивается, и очень быстро, доля пожилых людей».