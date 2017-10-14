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14 октября 2017
15:03  14 октября 2017 0

Россияне стремительно стареют. К 2025 году четверть населения станет нетрудоспособной

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионеры, старики, тоска, печаль, грустные старики, трость в руке
Эксперт ВШЭ отметил быстрый рост числа пожилых людейФото: depositphotos.com © URA.RU

Лишь 56,8% россиян доживают до 65 лет, что ставит Россию в один ряд с нищими африканскими странами между Нигером (56,2%) и Эритреей (56,9%).

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Всемирного банка.

Также издание отмечает тот факт, что доля нетрудоспособного населения РФ неуклонно растет, взваливая демографическую нагрузку на остальных граждан. По сведениям Росстата, к 2025 году доля россиян старше трудоспособного возраста (женщины старше 55, мужчины старше 60 лет) достигнет уровня 27%. Это более 40 млн человек.

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский отметил, что сейчас в стране «равновесие высокой смертности и высокой рождаемости, которое существовало всегда, сменяется равновесием низкой смертности и низкой рождаемости и увеличивается, и очень быстро, доля пожилых людей».

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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