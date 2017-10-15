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15 октября 2017
14 октября 2017
10:48  15 октября 2017 0

Саудовская Аравия поддержала стратегию Трампа по Ирану

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп намерен ввести новые санкции против ИранаФото: depositphotos.com © URA.RU

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приветствовал новую стратегию США в отношении Ирана и отметил, что готов сотрудничать с американскими властями.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает РБК. Король подчеркнул понимание новой администрацией Белого дома «агрессивной активности и поддержки терроризма» Ираном. Он заявил о том, что США необходимо координировать усилия со своими союзниками «для достижения безопасности».

Как писало «URA.RU» ранее, Трамп считает, что Тегеран не выполнил своих обязательств по заключенной в 2015 году ядерной сделке и продолжает поддерживать терроризм на Ближнем Востоке. Он намерен ввести новые санкции против Ирана. Тегеран в свою очередь не исключает выход из ядерного соглашения, если Вашингтон решит возобновить санкции, ослабление которых предусматривало соглашение, достигнутое между странами в 2015 году.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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