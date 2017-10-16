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16 октября 2017
19:07  16 октября 2017 0

Бывший губернатор Тульской области вложил 100 млн рублей в IT-фонд Сколково

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев собирается заработать на стартапахФото: Kremlin.ru

Фонд семьи экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева вложил 100 млн рублей в инвестиционное товарищество «Венчурный Фонд Сколково — ИТ I». Семья Груздевых стала первым частным инвестором фонда.

«Сегодня IT технологии являются неотъемлемой частью любого проекта во всех сферах экономики и общественной жизни. Развивая IT, мы развиваем страну. Не менее важной и актуальной задачей является создание привлекательных условий и инфраструктуры для работы молодых айтишников на Родине» — приводит слова Владимира Груздева телеканал 360.

Деньги планируют направить на стартапы в области финтеха, искусственного интеллекта (AI), виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), больших данных и кибербезопасности.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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