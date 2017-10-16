Фонд семьи экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева вложил 100 млн рублей в инвестиционное товарищество «Венчурный Фонд Сколково — ИТ I». Семья Груздевых стала первым частным инвестором фонда.
«Сегодня IT технологии являются неотъемлемой частью любого проекта во всех сферах экономики и общественной жизни. Развивая IT, мы развиваем страну. Не менее важной и актуальной задачей является создание привлекательных условий и инфраструктуры для работы молодых айтишников на Родине» — приводит слова Владимира Груздева телеканал 360.
Деньги планируют направить на стартапы в области финтеха, искусственного интеллекта (AI), виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), больших данных и кибербезопасности.