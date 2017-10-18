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18 октября 2017
17 октября 2017
01:47  18 октября 2017 0

Козловский отказался рекламировать книгу по «Матильде»

Актер жалеет, что стал частью самого громкого скандала годаФото: страница Данилы Козловского в Instagram
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Актер Данила Козловский запретил использовать свое фото при оформлении книги по мотивам фильма Алексея Учителя. «Матильда. Тайна дома Романовых» появилась на прилавках книжных магазинов в начале октября без изображения одного из главных героев.

Артист, сыгравший в «Матильде» влюбленного в балерину офицера Воронцова, не дал согласие на использование своего фото на обложке. Об этом ТАСС сообщил представитель издательства «Эксмо» Евгений Соловьев.

«В рамках договора с киностудиями мы говорим, что постер они нам передают, но это не отменяет наличия согласия каждого из актеров», — рассказал Соловьев. «С каких бы сторон мы к Козловскому не подходили, а мы задействовали все ресурсы, минимум пять-шесть человек. На тот момент скандал уже достиг апогея, и Козловский сказал, что он жалеет уже что он „тут и тут“».

Ранее популярный российский актер рассказал о том, почему отказался от главной роли в скандальном фильме Алексея Учителя. Козловский также призвал не судить о «Матильде» до ее выхода на большие экраны, а сделать собственные выводы только после просмотра фильма.

Наталья Полетавкина
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