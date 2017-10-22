Ученые доказали пользу ревности на обезьянах

Ученые Калифорнийского университета в Дейвисе рассказали, что ревность может принести пользу при создании долгосрочных романтических и семейных отношений. К такому выводу исследователи пришли после опытов на обезьянах-прыгунах, заводящих отношения на всю жизнь и ревнующие своих партнеров.
Во время одного из экспериментов самцам показывали клетку с их самками, которые играли с другими самцами, пишет РИА «Новости». Изучив мозг обезьян, выяснили, в какой части мозга зарождается ревность и как это связано с установлением долгосрочных отношений. У обезьян во время проявления ревности активизируется передняя поясная кора мозга, отвечающая за социальную боль, а также латеральная перегородка, реагирующая на эмоциональные процессы и стресс.
В итоге ученые смогли понять, почему люди образуют пары и заводят моногамные отношения. Теперь известно, что ревность, по всей видимости, является эволюционным способом сохранить целостность пары.