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22 октября 2017
22:46  22 октября 2017 0

Ученые доказали пользу ревности на обезьянах

Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, обезьяна, капуцин
Обезьяны хорошо умеют ревноватьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученые Калифорнийского университета в Дейвисе рассказали, что ревность может принести пользу при создании долгосрочных романтических и семейных отношений. К такому выводу исследователи пришли после опытов на обезьянах-прыгунах, заводящих отношения на всю жизнь и ревнующие своих партнеров.

Во время одного из экспериментов самцам показывали клетку с их самками, которые играли с другими самцами, пишет РИА «Новости». Изучив мозг обезьян, выяснили, в какой части мозга зарождается ревность и как это связано с установлением долгосрочных отношений. У обезьян во время проявления ревности активизируется передняя поясная кора мозга, отвечающая за социальную боль, а также латеральная перегородка, реагирующая на эмоциональные процессы и стресс.

В итоге ученые смогли понять, почему люди образуют пары и заводят моногамные отношения. Теперь известно, что ревность, по всей видимости, является эволюционным способом сохранить целостность пары.

Лев Истомин
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