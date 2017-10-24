09:01 24 октября 2017 0

Гражданам разрешат самим выбирать, куда перечислять деньги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ближайшее время граждане РФ получат право самостоятельно решать, кому они хотят перечислять деньги за полученные ресурсы: напрямую поставщикам или своей управляющей компании. Решение подготовить соответствующий законопроект озвучил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у российского премьера Дмитрия Медведева.

«Законопроект предусматривает возможность прямого перечисления средств, чтобы управляющие компании не могли распоряжаться ими, не могли прикасаться к этим деньгам. Есть факты, когда управляющая компания, имея задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, занимается, например, благотворительной деятельностью», — цитируют Козака «Известия».

На совещании подчеркнули, что частой проблемой в России является ситуация, когда управляющие компании используют собранные с жильцов средства за поставленные ресурсы по своему усмотрению. В результате даже при полностью оплаченных всеми собственниками квартир счетах возникают большие задолженности перед поставщиками ресурсов, что ставит под угрозу нормальное прохождение отопительного сезона. Такую ситуацию Дмитрий Медведев посчитал возмутительной и призвал как можно скорее ее исправить.