Врачи разыскивают Петросяна

Поликлиника в Хамовниках пытается разыскать Петросяна для диспансеризации
Столичная поликлиника в Хамовниках пытается разыскать юмориста Евгения Петросяна. Это делается для того, чтобы записать 79-летнего артиста на обязательное обследование.

«Евгения Петросяна разыскивает поликлиника для записи на диспансеризацию», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что юморист не отвечает на звонки, а его супруга категорически отказывается соединять врачей с мужем.

По данным источников, у Петросяна имеются проблемы со здоровьем: гипертония и перенесенный весной бронхит. Медики настаивают на диспансеризации, но артист упорно избегает контакта, передали в telegram-канале.

Столичная поликлиника в Хамовниках пытается разыскать юмориста Евгения Петросяна. Это делается для того, чтобы записать 79-летнего артиста на обязательное обследование. «Евгения Петросяна разыскивает поликлиника для записи на диспансеризацию», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что юморист не отвечает на звонки, а его супруга категорически отказывается соединять врачей с мужем. По данным источников, у Петросяна имеются проблемы со здоровьем: гипертония и перенесенный весной бронхит. Медики настаивают на диспансеризации, но артист упорно избегает контакта, передали в telegram-канале.
