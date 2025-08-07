Прощание с Борисом Юханановым: фоторепортаж

В Москве проходит прощание с художественным руководителем «Электротеатра Станиславский» Борисом Юханановым. Проводить режиссера в последний путь пришли коллеги и поклонники. Церемония проходит в театре, которому Борис Юрьевич отдал последние 12 лет жизни.
На прощание с Борисом Юрьевичем пришел генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Владимир Клименко, заслуженный артист России Олег Бажанов и многие другие. Многие из тех, кто пришел проститься с режиссером, принесли к гробу цветы. После прощания Бориса Юханова похоронят на Троекуровском кладбище.
Борис Юхананов был одним из ключевых новаторов российской театральной сцены. Его карьера началась с актерского образования в Воронежском институте искусств, а затем продолжилась в ГИТИСе под руководством таких мастеров, как Анатолий Эфрос и Анатолий Васильев.
В 1985 году он основал первую в СССР независимую театральную группу «Театр — Театр». Юхананов также активно занимался педагогикой, создав Мастерскую индивидуальной режиссуры (МИР), где воспитывал новое поколение режиссеров.
В 2013 году Юхананов возглавил Московский драматический театр имени Станиславского, который под его руководством был радикально преобразован в «Электротеатр Станиславский». Он внедрил концепцию «новой процессуальности» — соединения различных видов искусства, превратив театр в культурную лабораторию. На сцене театра ставились проекты «Сумасшедший принц», «Фауст», «Сад», «Октавия. Трепанация» и многие другие. Пространство театра стало площадкой не только для спектаклей, но и для выставок, инсталляций, концертов, научных конференций и перформансов.
Борис Юхананов скончался 5 августа 2025 года на 68-м году жизни от сердечной недостаточности. По словам директора театра Ирины Золиной, в последние месяцы он боролся с тяжелым заболеванием. Как сообщает источник Mash, в июне 2025 года он находился на лечении в кардиологическом отделении, где врачи наблюдали у него серьезные нарушения сердечного ритма. Несмотря на проблемы со здоровьем, Юхананов продолжал творить и оставался активным до самого конца.
