Президент ОАЭ прибыл в Россию

Самолет Аль Нахайана сел во Внуково
Самолет президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна приземлился в московском аэропорту Внуково. Его встречают российские представители.
«Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян прибыл в Москву», — сообщает РИА Новости. Президент ОАЭ посетил российскую столицу с официальным визитом. В аэропорту его встречали глава ЛДПР Леонид Слуцкий и первый зампред правительства РФ Денис Мантуров.
