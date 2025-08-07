Президент ОАЭ прибыл в Россию

Самолет Аль Нахайана сел во Внуково
Самолет Аль Нахайана сел во Внуково

Самолет президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна приземлился в московском аэропорту Внуково. Его встречают российские представители.

«Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян прибыл в Москву», — сообщает РИА Новости. Президент ОАЭ посетил российскую столицу с официальным визитом. В аэропорту его встречали глава ЛДПР Леонид Слуцкий и первый зампред правительства РФ Денис Мантуров.

