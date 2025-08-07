Журналист Дмитрий Кузнец, работавший на интернет-СМИ «Медуза» (признано в России нежелательной организацией и иноагентом), объявлен в розыск. Это следует из данных базы розыска МВД РФ.
«Кузнец Дмитрий Викторович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке, опубликованной на сайте ведомства. Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении Кузнеца уголовное дело за работу на «Медузу».
По данным следствия, Кузнец, находясь за границей, продолжал сотрудничество с изданием, признанным нежелательным в России. В частности, в феврале, марте и апреле 2025 года были опубликованы шесть аудиозаписей с его участием, где он распространял материалы об экономических, политических и социальных процессах в РФ.
Также ранее Никулинский суд Москвы оштрафовал Кузнеца на 10 тысяч рублей за работу на «Медузу». Это был первый случай, когда журналист получил штраф за сотрудничество с организацией, признанной нежелательной в России. Деятельность SIA Medusa Project была признана в РФ нежелательной Генеральной прокуратурой в январе 2023 года и включена в соответствующий перечень в феврале того же года.
*»Медуза» — СМИ признано в России иноагентом и нежелательной организацией
