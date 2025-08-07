Стало известно, куда Путин отправится с визитом в конце года

Президент России Владимир Путин посетит Индию в конце года. Об этом сообщил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал.
«Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце августа в нашу страну», — заявил Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Москве. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что между Москвой и Нью-Дели сейчас установлены крепкие отношения и стратегическое партнерство, а сотрудничество осуществляется на высшем уровне.
В июле 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил Владимира Путина посетить Индию во время XXII российского-индийского саммита. В мае 2025 года Кремль сообщил, что приглашение было подтверждено и принято российской стороной.
В ближайшие дни может состояться встреча Путина и американского лидера Дональда Трампа. Спецпредставитель российского лидера по инвестициям Кирилл Дмитриев считает, что эта встреча может стать исторической. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что детали уже согласованы и встреча может состояться на следующей неделе, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.