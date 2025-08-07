Перевозчик рассказал о задержках поездов в Крым

Восемь поездов, следующих в Крым, и еще пять — из региона, задерживаются в пути. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». По данным перевозчика, максимальная задержка составляет до семи часов.
«Восемь поездов задерживаются в направлении Крыма и еще пять — из региона", — говорится в сообщении telegram-канала «Гранд сервис экспресс». Причины задержек не уточняются.
Среди задержанных в направлении Крыма:
- №585 Волгоград — Симферополь (отправлен 6 августа, задержка четыре часа);
- №92 Москва — Севастополь (отправлен 5 августа, задержка четыре часа);
- №173 Москва — Евпатория (отправлен 5 августа, задержка пять часов);
- №163 Москва — Феодосия (отправлен 5 августа, задержка 5,5 часов);
- №28 Москва — Симферополь (отправлен 6 августа, задержка четыре часа);
- №179 Санкт-Петербург — Евпатория (отправлен 5 августа, задержка четыре часа);
- №474 Смоленск — Симферополь (отправлен 5 августа, задержка 1,5 часа);
- №97 Москва – Симферополь (отправлен 6 августа, задержка один час).
В обратном направлении движение затруднено у поездов:
- №178 Симферополь — Санкт-Петербург (отправлен 6 августа, задержка четыре часа);
- №174 Евпатория – Москва (отправлен 6 августа, задержка пять часов);
- №92 Севастополь – Москва (отправлен 6 августа, задержка семь часов);
- №98 Симферополь – Москва (отправлен 7 августа, задержка четыре часа);
- №76 Симферополь – Омск (отправлен 7 августа, задержка три часа).
Для пассажиров организовано дополнительное обеспечение: в поездах установлены кулеры с питьевой водой, нуждающимся предоставляется питание, в первую очередь детям и маломобильным пассажирам. Начальники поездов информируют о времени задержки. Время опоздания может меняться. Причины сбоев в движении перевозчик не уточняет.
