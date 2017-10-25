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25 октября 2017
20:38  25 октября 2017 0

«Большой этнографический диктант» должен вернуть россиян к традициям предков

Пресс-конференция Игоря Баринова. Москва., баринов игорь
Игорь Баринов определил задачу диктантаФото: Владимир Андреев © URA.RU

«Большой этнографический диктант» пройдет 3 ноября, накануне Дня народного единства, во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. Поучаствовать в нем могут все желающие.

Задачу проведения этой акции руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов ставит следующую: чтобы у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. «Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — говорит Баринов на официальном сайте диктанта.

Стать участником этого мероприятия могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку написания диктанта, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Всего площадок будет 1600, что в два раза больше, чем в прошлом году. Больше всего их откроется в Удмуртии и в Красноярском крае — 210 и 137 соответственно, передает ТАСС.

Организаторами диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества.

Ксения Томашова
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