«Большой этнографический диктант» должен вернуть россиян к традициям предков

«Большой этнографический диктант» пройдет 3 ноября, накануне Дня народного единства, во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. Поучаствовать в нем могут все желающие.
Задачу проведения этой акции руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов ставит следующую: чтобы у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. «Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — говорит Баринов на официальном сайте диктанта.
Стать участником этого мероприятия могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку написания диктанта, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Всего площадок будет 1600, что в два раза больше, чем в прошлом году. Больше всего их откроется в Удмуртии и в Красноярском крае — 210 и 137 соответственно, передает ТАСС.
Организаторами диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества.