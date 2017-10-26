Российские банки создадут единую биометрическую базу клиентов

06:49 26 октября 2017 0

Новые технологии существенно избавят клиентов от излишней бюрократии ФОТО: Hypr.com

Российские банки в следующем году начнут полномасштабный сбор биометрических данных клиентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пять финансовых учреждений, входящих в ТОП-30.

Законопроект об удаленной идентификации, разработанный Центробанком, обяжет банки собирать изображения лиц и голосовые слепки, на основе которых будет создана единая биометрическая система (ЕБС). Благодаря нововведению граждане смогут стать клиентами любого банка не тратя время на посещение офиса. Будет достаточно лишь онлайн-проверки с помощью биометрии. Законопроект обязывает банки установить оборудование для сбора биометрических данных граждан.

«Помимо традиционной идентификации по паспорту, банк предлагает пройти аутентификацию на планшете, она позволит подтвердить, что именно этот человек подписывает документ. По итогам тестирования пилот был признан успешным, тиражирование запланировано на 2018 год. В декабре новая технология будет внедрена в первых 20 офисах в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге и Владивостоке», — цитируют «Известия» пресс-службу ВТБ.

В свою очередь, руководитель дирекции стратегического развития IT Уральского банка реконструкции и развития Анатолий Бляхман уточнил, что кредитная организация внедрит идентификацию по голосу для финансовых сервисов в отделениях ко II кварталу 2018 года. Он отметил, что на формирование голосового слепка уходит не более 30 секунд. При последующих обращениях клиентов слепок позволяет идентифицировать их с точностью до 99,5%.