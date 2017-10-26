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26 октября 2017
Главные новости Москвы
11:03  26 октября 2017 0

В России хотят увеличить штрафы для пешеходов

Клипарт. Екатеринбург, пешеходный переход, зебра
Ходить и ездить только на «зеленый» будет не только безопаснее, но и дешевлеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Штрафы для пешеходов-нарушителей могут повысить до размеров санкций, которые применяют к водителям. Такое поручение дал первый вице-премьер Игорь Шувалов МВД в рамках комплекса мероприятий по снижению аварийности на российских дорогах.

Повдом стали многочисленные аварии, которые случаются именно по вине пешеходов, грубо нарушающих ПДД, пишет газета «Коммерсант». Сегодня штраф для пешеходов-нарушителей составляет 500 рублей, а если гражданин пьян — 1,5 тысячи рублей. Для водителей, не уступающих дорогу пешеходам, санкция составляет 1,5 тысячи рублей. В ближайшее время планка поднимется до 1,5-2,5 тысяч рублей.

С начала этого года в России зафиксировано 33,6 тысячи наездов на пешеходов. Более половины таких ДТП спровоцировали водители. Ранее «URA.RU» писало о желании властей распространить действие ПДД на владельцев гироскутеров, моноколес и сегвеев.

Лев Истомин
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