В России хотят увеличить штрафы для пешеходов

Штрафы для пешеходов-нарушителей могут повысить до размеров санкций, которые применяют к водителям. Такое поручение дал первый вице-премьер Игорь Шувалов МВД в рамках комплекса мероприятий по снижению аварийности на российских дорогах.
Повдом стали многочисленные аварии, которые случаются именно по вине пешеходов, грубо нарушающих ПДД, пишет газета «Коммерсант». Сегодня штраф для пешеходов-нарушителей составляет 500 рублей, а если гражданин пьян — 1,5 тысячи рублей. Для водителей, не уступающих дорогу пешеходам, санкция составляет 1,5 тысячи рублей. В ближайшее время планка поднимется до 1,5-2,5 тысяч рублей.
С начала этого года в России зафиксировано 33,6 тысячи наездов на пешеходов. Более половины таких ДТП спровоцировали водители. Ранее «URA.RU» писало о желании властей распространить действие ПДД на владельцев гироскутеров, моноколес и сегвеев.