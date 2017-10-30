23:27 30 октября 2017 0

Миллиардер последовательно скупает элитные особняки Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Российский бизнесмен Роман Абрамович приобрел четвертый особняк в Нью-Йорке, где у него уже есть три дома. Об этом сообщает РБК.

Миллиардер стал обладателем дома номер девять на 75-й Восточной улице Манхеттена. Ранее Абрамовичем уже были приобретены дома под номерами 11, 13 и 15 на той же улице. В дальнейшем бизнесмен планирует объединить все объекты в одно строение. Здания были построены в ?XIX веке в стиле королевы Анны. Общая стоимость объектов недвижимости оценивается в 100 миллионов долларов.



Напомним, что по данным журнала Forbes состояние Абрамовича в 9,2 миллиарда долларов. Бизнесмен занимает 139-е место в рейтинге богатейших людей мира и 12-е место в списке богатейших людей России.