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30 октября 2017
23:27  30 октября 2017 0

Абрамович купил четвертый дом в Нью-Йорке, чтобы создать мегаособняк

абрамович роман, абрамович роман
Миллиардер последовательно скупает элитные особнякиФото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Российский бизнесмен Роман Абрамович приобрел четвертый особняк в Нью-Йорке, где у него уже есть три дома. Об этом сообщает РБК.

Миллиардер стал обладателем дома номер девять на 75-й Восточной улице Манхеттена. Ранее Абрамовичем уже были приобретены дома под номерами 11, 13 и 15 на той же улице. В дальнейшем бизнесмен планирует объединить все объекты в одно строение. Здания были построены в ?XIX веке в стиле королевы Анны. Общая стоимость объектов недвижимости оценивается в 100 миллионов долларов.

Напомним, что по данным журнала Forbes состояние Абрамовича в 9,2 миллиарда долларов. Бизнесмен занимает 139-е место в рейтинге богатейших людей мира и 12-е место в списке богатейших людей России.

Сергей Макеев
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