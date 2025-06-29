300 человек ждут вылет около 20 часов

Самолет, который должен был вылететь в Египет, задерживается почти на 20 часов, а ожидают вылета около 300 человек. Об этом сообщает Shot в своем telegram-канале.
«Рейс из Домодедово в Хургаду компании EgyptAir должен был вылететь сегодня в 1:15. В районе 0:20 все туристы отправились к выходам на посадку, где узнали, что рейс переносится», — написано в материале.
Изначально никакого объяснения задержки не было, а затем туристам сообщили, что их рейс переносится на 17:00, а позже на 20:00. Предварительно, перенос вылета произошел из-за поломки борта. Пассажирам аннулировали посадочные и отправили в отели. Некоторые туристы рассказали, что им пришлось покупать номер в гостинице за свой счет.
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