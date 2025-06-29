300 человек ждут вылет около 20 часов

Shot: рейс в Египет задерживается на 20 часов
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Предварительной причиной задержки вылета является поломка борта, сообщает Shot
Предварительной причиной задержки вылета является поломка борта, сообщает Shot Фото:

Самолет, который должен был вылететь в Египет, задерживается почти на 20 часов, а ожидают вылета около 300 человек. Об этом сообщает Shot в своем telegram-канале.

«Рейс из Домодедово в Хургаду компании EgyptAir должен был вылететь сегодня в 1:15. В районе 0:20 все туристы отправились к выходам на посадку, где узнали, что рейс переносится», — написано в материале.

Изначально никакого объяснения задержки не было, а затем туристам сообщили, что их рейс переносится на 17:00, а позже на 20:00. Предварительно, перенос вылета произошел из-за поломки борта. Пассажирам аннулировали посадочные и отправили в отели. Некоторые туристы рассказали, что им пришлось покупать номер в гостинице за свой счет.

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Самолет, который должен был вылететь в Египет, задерживается почти на 20 часов, а ожидают вылета около 300 человек. Об этом сообщает Shot в своем telegram-канале. «Рейс из Домодедово в Хургаду компании EgyptAir должен был вылететь сегодня в 1:15. В районе 0:20 все туристы отправились к выходам на посадку, где узнали, что рейс переносится», — написано в материале. Изначально никакого объяснения задержки не было, а затем туристам сообщили, что их рейс переносится на 17:00, а позже на 20:00. Предварительно, перенос вылета произошел из-за поломки борта. Пассажирам аннулировали посадочные и отправили в отели. Некоторые туристы рассказали, что им пришлось покупать номер в гостинице за свой счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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