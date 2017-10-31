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31 октября 2017
22:55  31 октября 2017 0

Историки выяснили, за что Гитлер мстил социалистам

Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Будущий диктатор мечтал о подработке в партийной газетеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Историк из британского университета выяснил новый факт из биографии Адольфа Гитлера. Оказывается, до того как возглавить нацистов, будущий диктатор пытался примкнуть к социалистам, но его не взяли в партию.

Томасу Уэберу из Абердинского университета удалось найти свидетельство того, что в 1919 году 30-летний Гитлер намеревался вступить в крайне правую Немецкую социалистическую партию (DSP), сообщает РИА «Новости».

«Осенью 1919 года Гитлер явился в офис издательства и обратился к Грассингеру (основатель партии социалистов Ганс Георг Грассингер — прим. ред.) с просьбой разрешить ему писать в его газету и вступить в партию. В то время у него не было ни гроша, и он вдобавок хотел занять у Грассингера денег. Ему ответили, что ни газета, ни партия в нем не нуждаются», — рассказывает ученый на основе найденных им документов.

DSP считалась относительно небольшой партией, но по сравнению с зарождающимся движением нацистов их организация выглядела «громадной», поясняет Томас Уэбер. В дальнейшем Адольф Гитлер, уже войдя в число руководителей нацистов, несколько раз выступал с резкой критикой против идей по объединению с социалистами.

Игорь Чукреев
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