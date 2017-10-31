Историки выяснили, за что Гитлер мстил социалистам

Историк из британского университета выяснил новый факт из биографии Адольфа Гитлера. Оказывается, до того как возглавить нацистов, будущий диктатор пытался примкнуть к социалистам, но его не взяли в партию.
Томасу Уэберу из Абердинского университета удалось найти свидетельство того, что в 1919 году 30-летний Гитлер намеревался вступить в крайне правую Немецкую социалистическую партию (DSP), сообщает РИА «Новости».
«Осенью 1919 года Гитлер явился в офис издательства и обратился к Грассингеру (основатель партии социалистов Ганс Георг Грассингер — прим. ред.) с просьбой разрешить ему писать в его газету и вступить в партию. В то время у него не было ни гроша, и он вдобавок хотел занять у Грассингера денег. Ему ответили, что ни газета, ни партия в нем не нуждаются», — рассказывает ученый на основе найденных им документов.
DSP считалась относительно небольшой партией, но по сравнению с зарождающимся движением нацистов их организация выглядела «громадной», поясняет Томас Уэбер. В дальнейшем Адольф Гитлер, уже войдя в число руководителей нацистов, несколько раз выступал с резкой критикой против идей по объединению с социалистами.