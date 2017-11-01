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01 ноября 2017
15:07  01 ноября 2017 1

«Думаю о России». Блогер Адагамов присоединился к команде Собчак

Адагамов присоединился к команде Ксении СобчакФото: сайт «Президент России»
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Российский блогер Рустем Адагамов, известный в «ЖЖ» под ником drugoi и проживающий в Праге с 2013 года, присоединился к команде Ксении Собчак. Он займет должность эсэмэмщика и будет отвечать за ведение предвыборной кампании в Сети.

«Она меня пригласила после того, как я поддержал ее заявление о Крыме на пресс-конференции», — поделился Адагамов с изданием «Ридус».

Новый член штаба не стал раскрывать все карты и выкладывать программу избирательной кампании Собчак в соцсетях и блогах. Планы по SMM-кампании у него уже есть, но нужно их согласовать со штабом, делится блогер.

Также Адагамов признался, что с радостью принял предложение намеревающейся баллотироваться в президенты телеведущей и уверен, что сработается с ней. «Мне интересно поработать в такой команде, я, хоть и далеко, все равно живу в России, думаю о ней, переживаю», — цитирует блогера агентство.

Ранее «URA.RU» сообщало, что штаб Собчак раскололся при обсуждении двух вопросов — необходимости выходить к избирателям с темами защиты прав ЛГБТ и реабилитации 90-х.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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