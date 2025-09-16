Данила Багров* в Петербурге получил срок в колонии за попытку вступить в РДК**

Полному тезке главного героя из фильма «Брат», 19-летнему Даниле Багрову (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) вынесен приговор за попытку вступить в РДК («Русский добровольческий корпус»; организация признана Росфинмониторингом террористической и экстремистской, запрещена на территории РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
«Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Данила Багрова», — указано в сообщении ведомства. Оно было опубликовано в telegram-канале. Он приговорен к 9 годам лишения свободы, 3 из которых он проведет в тюрьме. Багров признан виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению госизмены.
Отмечается, что в 2025 году Данила Багров вступил в переписку с РДК. В ней же он сообщил о желании присоединиться к организации и противостоять российской армии. Позже он предоставил сведения о себе. После приобретения авиабилетов из Грузии на Украину Багров был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту.
*Багров внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
**организация внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещена на территории РФ
