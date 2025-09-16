Данила Багров* в Петербурге получил срок в колонии за попытку вступить в РДК**

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Багрову* вынесен приговор в виде 9 лет лишения свободы, заявили в ведомстве
Багрову* вынесен приговор в виде 9 лет лишения свободы, заявили в ведомстве Фото:

Полному тезке главного героя из фильма «Брат», 19-летнему Даниле Багрову (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) вынесен приговор за попытку вступить в РДК («Русский добровольческий корпус»; организация признана Росфинмониторингом террористической и экстремистской, запрещена на территории РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Данила Багрова», — указано в сообщении ведомства. Оно было опубликовано в telegram-канале.  Он приговорен к 9 годам лишения свободы, 3 из которых он проведет в тюрьме. Багров признан виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению госизмены.

Отмечается, что в 2025 году Данила Багров вступил в переписку с РДК. В ней же он сообщил о желании присоединиться к организации и противостоять российской армии. Позже он предоставил сведения о себе. После приобретения авиабилетов из Грузии на Украину Багров был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту.

*Багров внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

**организация внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещена на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полному тезке главного героя из фильма «Брат», 19-летнему Даниле Багрову (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) вынесен приговор за попытку вступить в РДК («Русский добровольческий корпус»; организация признана Росфинмониторингом террористической и экстремистской, запрещена на территории РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края. «Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Данила Багрова», — указано в сообщении ведомства. Оно было опубликовано в telegram-канале.  Он приговорен к 9 годам лишения свободы, 3 из которых он проведет в тюрьме. Багров признан виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению госизмены. Отмечается, что в 2025 году Данила Багров вступил в переписку с РДК. В ней же он сообщил о желании присоединиться к организации и противостоять российской армии. Позже он предоставил сведения о себе. После приобретения авиабилетов из Грузии на Украину Багров был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту. *Багров внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ **организация внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещена на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...