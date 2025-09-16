Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин выступил с благодарностью в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына и всего корейского народа за поддержку и участие в освобождении Курской области. Заявление прозвучало в ходе первого пленарного заседания осенней сессии Госдумы.
«Давайте все вместе выскажем слова благодарности председателю Государственных дел Корейской народно-демократической республики товарищу Ким Чен Ыну и всему корейскому народу за братскую помощь. Мы этого никогда не забудем. Спасибо», — сказал Володин, передает РИА Новости. В своем выступлении он отметил, что плечом к плечу с российскими солдатами северокорейские военные принимали участие в отражении агрессии, проявив мужество и верность союзническому долгу.
Володин напомнил, что 2025 год для России — это год 80-летия победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. В этом контексте он подчеркнул, что КНДР и Китай являются давними союзниками России, которые также понесли огромные потери в борьбе за независимость и свободу своих народов. Китайский народ, как и советский, понес значительные жертвы в ходе 14-летней борьбы с японской агрессией — потери составили около 35 миллионов человек. Володин также напомнил о 35-летней японской оккупации Кореи и роли советских войск в освобождении КНДР от колониального гнета.
Ранее в 2025 году российская делегация во главе с Вячеславом Володиным посетила КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В рамках визита прошел ряд встреч с северокорейскими коллегами, а также участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Кореи от японского колониального господства. В честь национального праздника в Пхеньяне состоялся патриотический концерт, а также выступления российских художественных коллективов.
В июне 2024 года между Россией и КНДР был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает укрепление сотрудничества в различных сферах, включая спорт, культуру и туризм. Особое значение имеют положения, касающиеся совместных мер по обеспечению безопасности. Согласно статье 4 договора, в случае вооруженного нападения на одну из сторон, другая сторона обязуется незамедлительно оказать военную и иную помощь всеми доступными средствами.
