Верховная рада оставила Авакова на посту главы МВД

Верховная рада 7 ноября рассматривала вопрос об увольнении Арсена Авакова с должности главы МВД Украины. Большинство депутатов приняли решение оставить силовика на своем посту.
За увольнение Авакова проголосовал 31 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, пишет «Национальная служба новостей».
Инициаторы нынешнего главы МВД указывали на причастность министра к громкому коррупционному скандалу, связанному с «делом о рюкзаках». В рамках уголовного дела был задержан сын Авакова Александр, отмечает агентство Nation News.
Президент страны Петр Порошенко, по данным украинских СМИ, испытывает сильную неприязнь к Авакову, считая его «взрослым министром», а также опытным аппаратчиком в руководстве Украины, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Отметим, что в этот же день Аваков выпустил книгу на трех языках под названием «Ленин с нами», где рассуждает вместе с соавторами об освобождении от «призрака коммунизма».