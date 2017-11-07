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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:44  07 ноября 2017 0

Верховная рада оставила Авакова на посту главы МВД

Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев. Украина, революция, верховная рада, украина
Парламент сохранил министра в должностиФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Верховная рада 7 ноября рассматривала вопрос об увольнении Арсена Авакова с должности главы МВД Украины. Большинство депутатов приняли решение оставить силовика на своем посту.

За увольнение Авакова проголосовал 31 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, пишет «Национальная служба новостей».

Инициаторы нынешнего главы МВД указывали на причастность министра к громкому коррупционному скандалу, связанному с «делом о рюкзаках». В рамках уголовного дела был задержан сын Авакова Александр, отмечает агентство Nation News.

Президент страны Петр Порошенко, по данным украинских СМИ, испытывает сильную неприязнь к Авакову, считая его «взрослым министром», а также опытным аппаратчиком в руководстве Украины, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Отметим, что в этот же день Аваков выпустил книгу на трех языках под названием «Ленин с нами», где рассуждает вместе с соавторами об освобождении от «призрака коммунизма».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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