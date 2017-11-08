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08 ноября 2017
21:28  08 ноября 2017 0

Стали известны причины, по которым суд отклонил иск Навального к президенту

Алексей Навальный в Перми. Открытие штаба, встреча с молодежью. Пермь, навальный алексей
Суд озвучил причину отказа в иске Навального к президентуФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Тверской суд Москвы в среду, 8 ноября, отказался принять иск Алексея Навального к главе государства Владимиру Путину из-за того, что заявленные требования «направлены на явное нарушение принципа разделения властей». Об этом говорится в определении суда, оказавшемся в распоряжении «URA.RU».

В документе, в частности, отмечается, что требования блогера «представляют собой попытку неправомерного вмешательства… в деятельность президента Российской Федерации». По мнению суда, «субъектом заявленных в административном исковом заявлении нарушений президент РФ… не является, поскольку оспариваемых решений, действий (бездействий) в отношении Навального А.А. со стороны президента РФ не принималось».

В суде также напомнили, что согласно действующему законодательству публичное мероприятие проводится путем подачи уведомления в орган исполнительной власти субъекта РФ. При этом действие или бездействие данных органов могут быть обжалованы в судебном порядке.

«Возможность произвольной реализации защиты избирательных прав граждан, прав на проведение публичных мероприятий посредством предъявления административных исковых требований непосредственно к президенту РФ как гаранту Конституции РФ законом не предусмотрена», — говорится в определении суда.

В начале ноября блогер подал в суд на президента РФ в связи с отказами властей в согласовании митингов по всей стране. Навальный намеревался доказать, что «все эти незаконные указания отданы лично Путиным». По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, блогер, скорее всего, просто попытался привлечь внимание к своей персоне при помощи судебного разбирательства с первым лицом государства.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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