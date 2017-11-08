«Навальный пытается удержать своих сторонников от перехода к Собчак»

18:20 08 ноября 2017 0

Власти разрешают проводить митинги Навальному во многих регионах, признают эксперты Фото: Алексей Куденко, РИА «Новости»

Тверской суд Москвы в среду, 8 ноября, отказался принять иск Алексея Навального к главе государства Владимиру Путину. Об этом заявил юрист ФБК Иван Жданов. По его словам, отказ в принятии иска «в любом случае» незаконный, поэтому ФКБ будет его обжаловать.

В начале ноября блогер подал в суд на президента в связи с отказами властей в согласовании митингов по всей стране. По словам Навального, поводом для иска является отказ от согласования встреч блогера со сторонниками. В суде Навальный намеревался доказать, что «все эти незаконные указания отданы лично Путиным». В Кремле заявили, что не имеют отношения к выдаче разрешений на акции и не давали никаких указаний городским администрациям. «Мы не даем разрешения [на проведение митингов]. Не наша прерогатива», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Юрист Илья Ремесло подсчитал, сколько митингов беспрепятственно согласовали Навальному личный аккаунт И.Ремесло в Facebook

Ранее юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло специально подсчитал, что большинство митингов Алексея Навального были без особых проблем согласованы с властями различных российских городов. В частности, были согласованы сразу пять городов на 3 ноября: Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск, Брянск. По словам общественника, «аудитория Алексея Анатольевича настолько невзыскательна, что всерьез верит в тезис „режим запрещает митинги“. Ремесло сообщил, что „решил проверить это документально“, опираясь на данные из открытых источников и полученные по своим запросам из администраций городов». «В результате получился огромный список городов, в которых Навальному беспрепятственно согласовали митинги», — написал юрист на своей странице в Facebook. В качестве примера Ремесло указал, что, к примеру, 16 сентября митинги Навального были согласованы в 12 городах, а 13 октября они прошли еще в шести населенных пунктах.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, «похоже, что Навальный просто не тянет президентскую кампанию и начинает выдыхаться». «Действительно, его персональный Волан-де-Морт — это Владимир Путин, и только в борьбе с ним у Навального есть какой-то смысл. Без него есть только разрозненные части пазла — борьба с коррупцией в рамках ФБК, какие-то фейсбучные проекты. Но по-настоящему консолидировать аудиторию он может только в антагонизме с режимом», — заявил он «URA.RU».

Он полагает, что именно ввиду отсутствия средств и реального общественного запроса на кампанию Навального приходится придумывать какие-то ходы.

Суда Навального против Путина не случится Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Навальный с самого начала очень четко выдерживал линию на противостояние с Путиным, поэтому возможный суд с главой государства — это попытка удержать данную позицию, утверждает в разговоре с «URA.RU» гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.

«Кроме того, это попытка остаться в информационном пространстве, создать очередной информповод. В этом контексте исход суда не важен, важен акт атаки. Что касается основания для иска, то оно опять же не сильно важно. С таким же успехом Навальный мог использовать как повод к иску „нежелание Путина говорить фамилию Навальный“. Или любой другой повод. Ему совершенно не важно, отказывают ли власти в митингах или же сотрудники его штабов „продинамили“ подачу заявок — цель ведь не добиться справедливости, а отработать нужные месседжи», — отметил Еловский.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов, заслуженный юрист Московской области Олег Иванов указывает на то, что для штаба Навального запрет на проведение публичных акций — больший информационный повод, нежели само его проведение. «Навальный пытается апеллировать к международным правозащитным организациям, показывая, что ему якобы запретили организовать очередной митинг. Тем самым он включает себя в некие отношения с этими зарубежными структурами и дает информповод для очередного камня в огород российской власти», — заявил «URA.RU» Иванов. По его мнению, власть поняла, что запреты применять неэффективно:

«В результате у Навального не осталось в кармане даже этого последнего козыря — апеллировать к Западу».

Навальный странным образом убежден в том, что именно президент мешает ему проводить митинги, однако законодательство делегирует решение вопроса массовых акций на муниципальный уровень, напомнил в беседе с «URA.RU» эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов.

«При этом, когда Навальный говорит, что выступать ему запрещают в принципе, он лжет. В этом году блогер провел множество акций, на которые было получено разрешение от местных властей. Но говорить на эту тему ему неудобно, гораздо удобнее быть обиженным.

Навальный из последних сил пытается удержать своих сторонников от перехода в стан Собчак.

Пока Навальный митингует, Собчак готовится зарегистрироваться кандидатом в президенты и принять непосредственное участие в политической жизни страны. Для большинства либералов это гораздо более привлекательно, чем бесконечная митинговая активность блогера», — сказал Тихонов. Он также отметил, что с каждым разом на акции Навального приходит все меньше и меньше людей.