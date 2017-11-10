Регина Дубовицкая отказывается верить в смерть Задорнова

13:25 10 ноября 2017 0

Сатирик Михаил Задорнов так и не смог победить болезнь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Известная телеведущая Регина Дубовицкая отказывается верить в смерть сатирика Михаила Задорнова. «Вы знаете, совсем ничего не хочу говорить. Давайте дождемся официального подтверждения», — сказала она в разговоре с «URA.RU».

Сатирик Михаил Жванецкий в беседе с агентством также отказался что-то говорить о случившемся: «Давайте, пожалуйста, не сейчас».

В пятницу, 10 ноября, стало известно, что скончался сатирик Михаил Задорнов. Ему было 69 лет. Известно, что писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от опухоли головного мозга. В минувшем июне он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными. С осени 2016 года Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии.

Михаил Задорнов родился в Латвии в 1948 году. Он приобрел широкую известность благодаря сатирическим концертам, которые транслировались по федеральным каналам.