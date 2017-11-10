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10 ноября 2017
13:25  10 ноября 2017 0

Регина Дубовицкая отказывается верить в смерть Задорнова

Михаил Задорнов. Интервью. Екатеринбург, задорнов михаил
Сатирик Михаил Задорнов так и не смог победить болезньФото: Александр Мамаев © URA.RU

Известная телеведущая Регина Дубовицкая отказывается верить в смерть сатирика Михаила Задорнова. «Вы знаете, совсем ничего не хочу говорить. Давайте дождемся официального подтверждения», — сказала она в разговоре с «URA.RU».

Сатирик Михаил Жванецкий в беседе с агентством также отказался что-то говорить о случившемся: «Давайте, пожалуйста, не сейчас».

В пятницу, 10 ноября, стало известно, что скончался сатирик Михаил Задорнов. Ему было 69 лет. Известно, что писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от опухоли головного мозга. В минувшем июне он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными. С осени 2016 года Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии.

Михаил Задорнов родился в Латвии в 1948 году. Он приобрел широкую известность благодаря сатирическим концертам, которые транслировались по федеральным каналам.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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