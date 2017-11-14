21:08 14 ноября 2017 0

У Яны Кошкиной прекрасная фигура Фото: страничка телеведущей в Instagram

Актриса Яна Кошкина, которая с осени этого года ведет на «Первом канале» проект «Короли фанеры» вместе с Павлом Прилучным, попала в неприятную ситуацию на красной дорожке «Золотого граммофона».

Из-за неправильно подобранного размера платья его бретели порвались на публике, и грудь пятого размера буквально «выпала» наружу. На помощь телеведущей пришли сразу же несколько фотографов, чтобы помочь застегнуть лиф, пишет издание «Дни.ру».

Сама Кошкина никак не отреагировала на досадный инцидент, случившийся с ней на церемонии популярной музыкальной премии.