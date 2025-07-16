Высшая квалификационная коллегия судей одобрила отставку Альберта Тришкина

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила отставку судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Решение принято после рассмотрения личного заявления судьи. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«ВККС удовлетворила прошение судьи Альберта Тришкина об отставке», — передает слова пресс-службы РИА Новости. Альберт Тришкин работал судьей Второго Западного окружного военного суда с 2016 года.
Ранее по итогам заседания ВККС было разрешено возбудить уголовное дело против Тришкина. Основанием возбуждения дела послужил дорожный инцидент, где судья выстрелил в ногу таксисту из незарегистрированного травматического оружия. Альберт Тришкин обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.