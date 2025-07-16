Высшая квалификационная коллегия судей одобрила отставку Альберта Тришкина

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ВККС приняла решение об отставке судьи Тришкина
ВККС приняла решение об отставке судьи Тришкина Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила отставку судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Решение принято после рассмотрения личного заявления судьи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«ВККС удовлетворила прошение судьи Альберта Тришкина об отставке», — передает слова пресс-службы РИА Новости. Альберт Тришкин работал судьей Второго Западного окружного военного суда с 2016 года.

Ранее по итогам заседания ВККС было разрешено возбудить уголовное дело против Тришкина. Основанием возбуждения дела послужил дорожный инцидент, где судья выстрелил в ногу таксисту из незарегистрированного травматического оружия. Альберт Тришкин обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила отставку судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Решение принято после рассмотрения личного заявления судьи. Об этом сообщает пресс-служба суда. «ВККС удовлетворила прошение судьи Альберта Тришкина об отставке», — передает слова пресс-службы РИА Новости. Альберт Тришкин работал судьей Второго Западного окружного военного суда с 2016 года. Ранее по итогам заседания ВККС было разрешено возбудить уголовное дело против Тришкина. Основанием возбуждения дела послужил дорожный инцидент, где судья выстрелил в ногу таксисту из незарегистрированного травматического оружия. Альберт Тришкин обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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