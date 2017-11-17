На Украине двое друзей изнасиловали молодого полицейского

В Киевской области 24-летний сотрудник государственной службы охраны при МВД Украины стал жертвой двух насильников. Молодой полицейский познакомился в супермаркете с двумя мужчинами и отправился к ним в гости.
Когда трое пили «за знакомство», между ними произошел конфликт. Сначала завязалась драка, в которой хозяева избили сотрудника правоохранительных органов. Затем полицейского раздели и совершили по очереди над ним насильственные действия, передает Nation News.
В настоящее время стражи порядка ищут нарушителей закона.
Ранее Тюменский полицейский изнасиловал задержанную. Его приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима, суд лишил его на два года права занимать должности рядового и командующего состава в органах внутренних дел, а также обязал выплатить потерпевшей полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.