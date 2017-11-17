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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:05  17 ноября 2017 0

На Украине двое друзей изнасиловали молодого полицейского

Правоохранитель отправился в гости к новым «друзьям»Фото: Wikimedia Commons

В Киевской области 24-летний сотрудник государственной службы охраны при МВД Украины стал жертвой двух насильников. Молодой полицейский познакомился в супермаркете с двумя мужчинами и отправился к ним в гости.

Когда трое пили «за знакомство», между ними произошел конфликт. Сначала завязалась драка, в которой хозяева избили сотрудника правоохранительных органов. Затем полицейского раздели и совершили по очереди над ним насильственные действия, передает Nation News.

В настоящее время стражи порядка ищут нарушителей закона.

Ранее Тюменский полицейский изнасиловал задержанную. Его приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима, суд лишил его на два года права занимать должности рядового и командующего состава в органах внутренних дел, а также обязал выплатить потерпевшей полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ксения Томашова
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