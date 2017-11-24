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24 ноября 2017
20:11  24 ноября 2017 0

В Петербурге образовался новый фонтан. Столб кипятка бьет до седьмого этажа. ВИДЕО

Фонтан горячей воды бьет высотой в семь этажейФото: телеграм-канал «Протестный Петербург»

В Санкт-Петербурге на Варшавской улице в Московском районе прорвало трубу. Очевидцы засняли аварию и выложили в Сеть. Об этом сообщает телеграм-канал «Протестный Петербург».

На кадрах видно, как вода хлещет без остановки и заливает ближайшие улицы кипятком. «Фонтан бьет до седьмого этажа. А депутаты улицы переименовывают в Петербурге — это важнее», — отметил автор поста. В соцсетях также подчеркнули, что эта авария зрелищнее фонтанов в Петергофе. Но кому-то не до веселья — заснявшая происшествие на видео девушка рассказала о повреждениях своего автомобиля — в стекле на багажнике образовалась крупная дыра.

Ранее на Урале из-за аварии без отопления остался спальный корпус Екатеринбургской школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении. Ученикам с травмами позвоночника организовали временные места для ночлега в кабинетах на раскладушках.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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