20:11 24 ноября 2017 0

Фонтан горячей воды бьет высотой в семь этажей Фото: телеграм-канал «Протестный Петербург»

В Санкт-Петербурге на Варшавской улице в Московском районе прорвало трубу. Очевидцы засняли аварию и выложили в Сеть. Об этом сообщает телеграм-канал «Протестный Петербург».

На кадрах видно, как вода хлещет без остановки и заливает ближайшие улицы кипятком. «Фонтан бьет до седьмого этажа. А депутаты улицы переименовывают в Петербурге — это важнее», — отметил автор поста. В соцсетях также подчеркнули, что эта авария зрелищнее фонтанов в Петергофе. Но кому-то не до веселья — заснявшая происшествие на видео девушка рассказала о повреждениях своего автомобиля — в стекле на багажнике образовалась крупная дыра.

Ранее на Урале из-за аварии без отопления остался спальный корпус Екатеринбургской школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении. Ученикам с травмами позвоночника организовали временные места для ночлега в кабинетах на раскладушках.