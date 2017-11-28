{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
Главные новости 
21:04  28 ноября 2017 0

Звезда «Уральских пельменей» присоединился к проекту On Russia. СКРИН

Актер КВН планирует пройти задания студенческой соцсетиФото: личная страница Андрея Рожкова в Instagram

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков присоединился к проекту On Russia — студенческой социальной сети, в которой пользователю предлагается проходить различные квесты. О своем решении актер рассказал на личной странице в Instagram.

«Давно думал когда же появится соцсеть для студентов? И вот пожалуйста — ребята из Томска, запустили приложение On Russia. название уже нравится. Это платформа, на которой можно участвовать в онлайн мероприятиях, проходить тесты-квесты. Можно скачать приложение и поучаствовать в молодежном мегапроекте», — написал капитан «Уральских пельменей». Свой пост Рожков дополнил скриншотом из личного кабинета On Russia.

On Russia — социальная сеть, создателями которой стали студенты Томского политихнического университета. Приложение доступно для бесплатного скачивания в магазинах Google Play и App Store. Проект позволяет не только общаться, но и «выполнять простые и интересные задания». Большую часть квестов можно выполнить в онлайн-режиме, но часть заданий требует выхода в город. За каждое пройденое задание пользователь награждается баллами, которые позднее можно обменять на призы, напоминает «Ридус».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров