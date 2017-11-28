21:04 28 ноября 2017 0

Актер КВН планирует пройти задания студенческой соцсети Фото: личная страница Андрея Рожкова в Instagram

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков присоединился к проекту On Russia — студенческой социальной сети, в которой пользователю предлагается проходить различные квесты. О своем решении актер рассказал на личной странице в Instagram.

«Давно думал когда же появится соцсеть для студентов? И вот пожалуйста — ребята из Томска, запустили приложение On Russia. название уже нравится. Это платформа, на которой можно участвовать в онлайн мероприятиях, проходить тесты-квесты. Можно скачать приложение и поучаствовать в молодежном мегапроекте», — написал капитан «Уральских пельменей». Свой пост Рожков дополнил скриншотом из личного кабинета On Russia.

On Russia — социальная сеть, создателями которой стали студенты Томского политихнического университета. Приложение доступно для бесплатного скачивания в магазинах Google Play и App Store. Проект позволяет не только общаться, но и «выполнять простые и интересные задания». Большую часть квестов можно выполнить в онлайн-режиме, но часть заданий требует выхода в город. За каждое пройденое задание пользователь награждается баллами, которые позднее можно обменять на призы, напоминает «Ридус».