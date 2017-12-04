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04 декабря 2017
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Главные новости Москвы
09:52  04 декабря 2017 0

Екатерина Гордон разделась после скандала с Кобзоном. ФОТО

Потенциальный президент провоцирует электорат собственным теломФото: страничка телеведущей в соцсети instagram
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Журналист Екатерина Гордон после скандала с депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном нашла новый способ привлечь внимание к собственной персоне. Потенциальный президент России опубликовала снимок, на котором она изображена в обнаженном виде.

Пользователи соцсетей практически сразу же связали поступок женщины с перепалкой между ней и знаменитым певцом, когда народным артист СССР и депутат Госдумы осведомился, сколько стоит ночь с Екатериной Гордон. После этого, как сообщало «URA.RU», журналист решила защитить свою честь в суде.

Некоторые пользователи критично отнеслись к поступку Гордон: «Фото очень красивое! Но, если претендовать на пост главы государства, надо думать о таких вещах! Они недопустимы!» Другие, наоборот, одобрили: «Молодец, умная и самодостаточная женщина!»

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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