09:52 04 декабря 2017 0

Потенциальный президент провоцирует электорат собственным телом Фото: страничка телеведущей в соцсети instagram

Журналист Екатерина Гордон после скандала с депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном нашла новый способ привлечь внимание к собственной персоне. Потенциальный президент России опубликовала снимок, на котором она изображена в обнаженном виде.

Пользователи соцсетей практически сразу же связали поступок женщины с перепалкой между ней и знаменитым певцом, когда народным артист СССР и депутат Госдумы осведомился, сколько стоит ночь с Екатериной Гордон. После этого, как сообщало «URA.RU», журналист решила защитить свою честь в суде.

Некоторые пользователи критично отнеслись к поступку Гордон: «Фото очень красивое! Но, если претендовать на пост главы государства, надо думать о таких вещах! Они недопустимы!» Другие, наоборот, одобрили: «Молодец, умная и самодостаточная женщина!»