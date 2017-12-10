Студента президентской академии избили и заставили извиняться перед мусульманками на камеру. ВИДЕО

00:58 10 декабря 2017 0

Информация о произошедшем уже донесена до руководства вуза Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Студента президентской академии в Москве [Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте] Алексея Князев избили и заставили извиняться на камеру за комментарии в социальных сетях об отношениях мусульманок с мужчинами других конфессий. Опубликованное в сообществе MDK «ВКонтакте» видео за день набрало почти 800 тысяч просмотров.

В одном из пабликов для студентов РАНХиГС пострадавший вступил в дискуссию под постом о том, почему кавказские девушки не могут вступать в отношения с русскими мужчинами. Князеву пояснили, что девушкам этого не разрешают родственники-мужчины, на что тот напомнил собеседникам о российском законодательстве, которое запрещает кому-либо ограничивать свободу другого человека. Это высказывание было воспринято собеседниками за оскорбление, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Несколько позже, уже в вузе, к Алексею Князеву подошел молодой человек и предложил отойти поговорить, а уже за территорией академии к инициатору беседы присоединилось еще пятеро лиц кавказской национальности. На видео видно, как молодые люди бьют напуганного студента и заставляют извиняться на камеру перед мусульманами, перед христианами, девушками кавказской национальности и всей академией.

По словам пострадавшего студента, после случившегося он обратился в деканат, и администрация вуза поддержала его. Позже сопредседатель Российского студенческого союза Василий Михайлов заявил РИА «Новости», что правоохранителям стоит проверить слова студента на предмет разжигания межнациональной розни, а ему самому обратиться в полицию.