04:00 13 декабря 2017 0

По данным МЧС, горели строительные леса на крыше здания Фото: instagram.com/rynok_krynok

Оперативные службы столицы сообщили о полном устранении возгорания в Центральном павильоне ВДНХ в Москве. Пожарным удалось локализовать и потушить пожар на крыше здания.

Как отметили представители МЧС, полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось в 00:03 по московскому времени. Также стало известно, что спасатели проводили эвакуацию. «В целях безопасности из здания были выведены 2 человека. Сведений о пострадавших не поступало», — цитирует ведомство телеканал 360.

Напомним, пожар в главном павильоне ВДНХ произошел в ночь на 13 декабря. По информации спасательных служб, горели строительные леса на крыше здания. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.