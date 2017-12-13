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13 декабря 2017
12 декабря 2017
02:22  13 декабря 2017 0

В Москве горит Центральный павильон ВДНХ. ВИДЕО

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, вечер, огонь
По данным спасателей, площадь пожара составляет около 100 квадратных метровФото: Карина Ванеш © URA.RU

Главный павильон Выставки достижений народного хозяйства в Москве охватил огонь. Пожар вспыхнул в ночь на 13 декабря.

По данным телеканала 360, загорелись строительные леса. К моменту написания новости, площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Причины возникновения пожара устанавливаются.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели. Как сообщает Life, пожарные прибыли к ВДНХ через 10 минут после сигнала о пожаре. О пострадавших сведения пока не поступали.

Наталья Полетавкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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