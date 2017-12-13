08:46 13 декабря 2017 0

Решение примут в 2018 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Украины предполагают полностью заморозить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас «Украинскими железными дорогами», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей». Он сделал данное заявление в эфире украинского телевидения на канале «112 Украина». Омелян добавил, что об окончательном решении «мы сможем сообщить в 2018 году».

На сегодня день единственный российский поезд, который проходит по территории Украины, следует из Москвы в Кишинев. Также железнодорожное сообщение поддерживают несколько поездов, следующих из Украины в Москву.