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13 декабря 2017
12 декабря 2017
08:46  13 декабря 2017 0

Украинский министр заявил о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, вокзал, поезд, перрон, старушка, разговор, проводница, магнитогорск
Решение примут в 2018 годуФото: Илья Московец © URA.RU

Власти Украины предполагают полностью заморозить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас «Украинскими железными дорогами», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей». Он сделал данное заявление в эфире украинского телевидения на канале «112 Украина». Омелян добавил, что об окончательном решении «мы сможем сообщить в 2018 году».

На сегодня день единственный российский поезд, который проходит по территории Украины, следует из Москвы в Кишинев. Также железнодорожное сообщение поддерживают несколько поездов, следующих из Украины в Москву.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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