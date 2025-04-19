Отказалась от отца и Родины: чем сейчас живет Мария Машкова

Актриса Мария Машкова три года назад уехала из России и пытается строить свою жизнь в США. Чем она сейчас живет и как зарабатывает бывшая звезда экрана, отмечающая 19 апреля 40-летие, в материале URA.RU.
Отъезд из России
Дочь актера Владимира Машкова получила популярность благодаря сериалу «Не родись красивой», в котором сыграла эмоциональную секретаршу. На счету актрисы десятки ролей, но значимых среди них не было. Но при этом у актрисы была стабильная работа дома. До 2022 года. С началом специальной военной операции актриса «высказала» свою позицию, уехав из России в США, где позже получила гражданство. К слову, в новом паспорте не нашлось места отчеству, западные документы этого не предполагают. Но при этом она уверяла, что не собирается отказываться от своего происхождения.
Отношения с отцом
Однако слова Марии не всегда совпадали с ее действиями. Отъезд Машковой из России сопровождался скандалом. Ее отец, народный артист Российской Федерации Владимир Машков, призывал дочь одуматься, попросить прощения за предательство и вернуться. На это Мария ответила отказом. Актриса говорила, что на протяжении долгих лет пыталась наладить контакт с родителем, но после сложившихся событий, она оставила эту идею. Она отмечала, что для нее отец всегда будет «смешным, талантливым и очень храбрым» — именно на такой характеристике для себя остановилась актриса, как будто отказавшись от отца «сегодняшнего».
Работа вне России
Покинув Россию, Мария заявила, что поставила крест на своей работе на Родине. Позже она признавалась, что ее стали посещать страхи, мол, вне страны у нее не будет работы, она будет «мыть туалеты». До такого пока не дошло, но и похвастаться большими успехами за три года эмиграции звезда не может. Машкова гастролировала в рамках моноспектакль по Европе. Сейчас проект закрыт.
Личная жизнь
Сейчас Машкова замужем за бизнесменом и музыкантом Александром Слободяником. В этом союзе у пары родились две дочки: Стефания и Александра. Актриса в «изгнании» не скрывает, что тоскует по родной стране, но возвращаться не торопится. В свою очередь ее отец, по словам его друзей, тяжело переживает разрыв с дочерью.
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