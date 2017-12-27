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27 декабря 2017
09:00  27 декабря 2017 0

Исчерпание резервного фонда, похороны Шаинского и падение УВЗ. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, увз, уралвагонзавод
На УВЗ устроили «итальянскую забастовку»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 27 декабря. И вот главное к этому часу:

Краснодарская «золотая судья» Елена Хахалева готовится покинуть страну. Мы узнали, какие привилегии она потеряет и как судьям живется в России. Вкратце — можно только позавидовать.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что резервный фонд скоро будет полностью исчерпан. И рассказал, сколько средств еще предстоит потратить.

Глава Ростеха Сергей Чемезов впервые публично рассказал, что происходит на Уралвагонзаводе. Он оценил уровень падения предприятия и объяснил, что делать.

Вдова Владимира Шаинского объяснила, почему не может похоронить мужа в России и какие сложности появились во время организации похорон в США.

В Сети жестко высмеяли Собчак за ответы на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Кандидат в президенты пытался отличить квадратный сантиметр от обычного, и это надо видеть.

В Санкт-Петербурге выпал синий снег. Горожане делятся фотографиями необычного явления и ждут НЛО.

Кирилл Егоров
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