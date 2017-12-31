03:19 31 декабря 2017 0

Экс-советник Трампа рассказал собеседнику о «компромате» на Хиллари Клинтон Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Расследование по делу о вмешательстве России в американские выборы началось после того, как советник президента США Джордж Пападопулос, находясь в изрядном подпитии, рассказал австралийскому дипломату о компромате на Хиллари Клинтон, который, якобы имеется у Кремля.

Неформальная беседа советника Трампа с представителем МИД Австралии состоялась в одном из баров Лондона в мае 2016 года. Тогда Пападопулос заявил, что «Москва располагает сотнями украденных электронных писем, которые нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании». Собеседник выпившего сотрудника избирательного штаба Трампа принял информацию о компромате к сведению, а спустя два месяца довел ее до американских коллег. В дальнейшем детали разговора стали известны ФБР, пишет The New York Times.

В 2016 году после победы Дональда Трампа в сторону России посыпались обвинения во вмешательстве и оказании содействия республиканскому кандидату. Москва неоднократно отмечала бездоказательность и абсурдность данных обвинений. В данный момент ФБР ведет серию расследований по российскому влиянию на выборы президента США. Среди фигурантов — бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт. Отметим, что упомянутый в материале The New York Times Пападопулос в октябре 2017 года сознался в даче ложных показаний про общение с иностранцами во время предвыборной кампании Трампа.



Российский посол в США Юрий Антонов считает, что слухи о вмешательстве России в выборы американские президента — лишь элемент внутриполитической борьбы в США. «Дело в том, что так называемая русская тема, „русское вмешательство“ — это разменная карта. Недовольная проигрышем в выборах сторона решила использовать этот фактор для того, чтобы обелить себя, списать своё поражение, обвинить Россию во всех грехах», — отметил дипломат в беседе с RT.