Посольство России в США отреагировало на обеспокоенность госдепартамента США недопуском судимых кандидатов к участию в выборах президента страны. Американцев просят не вмешиваться во внутренние дела РФ.
«Мы хотели бы остудить горячие головы в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны», — цитирует телеканал RT заявление российского посольства в США.
В заявлении отмечается также, что обвинения Вашингтона в том, что несколько кандидатов получили отказ в регистрации по политическим мотивам, является необоснованным, уточняет kp.ru. Сами эти обвинения рассматриваются как попытка давления на Россию.
Поводом для выступления диппредставительства стало заявление госдепартамента США, выразившего обеспокоенность тем, что к выборам не допустили отдельных кандидатов. В частности, речь шла о блогере Алексее Навальном. Ему было отказано в регистрации в связи с наличием судимости: в феврале 2017 года он был осужден на пять лет по обвинению в хищениях на предприятии «Кировлес».