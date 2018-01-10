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10 января 2018
Главные новости Москвы
09:10  10 января 2018 7

Российское посольство «остудило лицемерные попытки» США вмешаться в выборы президента РФ

США, комета,метеор,сирия, правительство, флаг сша, Капитолий
Американцы хотят видеть кандидатом в президенты РФ человека с судимостьюФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Посольство России в США отреагировало на обеспокоенность госдепартамента США недопуском судимых кандидатов к участию в выборах президента страны. Американцев просят не вмешиваться во внутренние дела РФ.

«Мы хотели бы остудить горячие головы в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны», — цитирует телеканал RT заявление российского посольства в США.

В заявлении отмечается также, что обвинения Вашингтона в том, что несколько кандидатов получили отказ в регистрации по политическим мотивам, является необоснованным, уточняет kp.ru. Сами эти обвинения рассматриваются как попытка давления на Россию.

Поводом для выступления диппредставительства стало заявление госдепартамента США, выразившего обеспокоенность тем, что к выборам не допустили отдельных кандидатов. В частности, речь шла о блогере Алексее Навальном. Ему было отказано в регистрации в связи с наличием судимости: в феврале 2017 года он был осужден на пять лет по обвинению в хищениях на предприятии «Кировлес».

Игорь Чукреев
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