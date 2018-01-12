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12 января 2018
Главные новости Москвы
15:29  12 января 2018 6

Глава Минтранса заявил, что в России нет плохих дорог

Открытие движения по транспортной развязке Сургут-Лянтор-Когалым. Сургут, сургутнефтегаз, транспортная развязка, трасса, дорога, вахта снг
В 2017 году на проекты Росавтодора было потрачено 535 миллиардов рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Минтранса РФ Максим Соколов считает, что миф о плохих российских дорогах давно не соответствует действительности. По словам Соколова, за 2017 год 80 процентов федеральных трасс приведены в норму.

«Мы достигли исторического рекордного показателя по содержанию федеральных трасс в нормативе. Я думаю, точно никто не кинет камень в прямом и переносном смысле слова. Такого не было у нас никогда. И миф о плохих дорогах, по крайней мере федеральных дорогах, в России в 2017 году, я считаю, точно развеялся», — заявил Соколов в беседе с РБК.

Известно, что общий объем федеральной дорожной сети за 2017 год увеличился на 494 километра, составив 50,1 тыс. км. Общая протяженность автомобильных дорог в России превысила 1,5 млн километров. Объем финансирования проектов Росавтодора из бюджета в 2017 году составил 535 миллиардов рублей.

Ранее глава Минтранса России рассказал «Федеральному агентству новостей» о своем любимом виде транспорта. Соколов признался, что мечтает добираться на работу на велосипеде, однако не может этого делать, поскольку живет за МКАДом. По словам министра, во дворе главного здания Минтранса уже функционирует велосипедная парковка для сотрудников.

Сергей Макеев
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