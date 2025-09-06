Нескольким регионам России списали часть долгов

Правительство России приняло решение о списании части задолженности по бюджетным кредитам трем регионам — Карачаево-Черкесии, Чувашской Республике и Оренбургской области. Суммарный объем списания превысит 5,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов», — говорится в сообщении в telegram-канале правительства. Списание части задолженности призвано поддержать региональные бюджеты в исполнении их социальных и инфраструктурных обязательств.
Ранее российское правительство уже принимало решения о списании бюджетных кредитов другим регионам — в частности, 28 субъектам федерации было списано более 58,3 млрд рублей, что соответствовало их расходам на одобренные направления. Кроме того, регионы регулярно получают федеральную поддержку в виде субсидий, например, Челябинская область в 2025 году получила средства на оплату коммунальных услуг и развитие инфраструктуры. Об этом писала Газета.ru.
