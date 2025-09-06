В переименовании Пентагона найден скрытый смысл

Яковенко: переименование Пентагона отражает курс на мир через силу
Президент США ранее подписал указ о переименовании Пентагона в министерство войны
Президент США ранее подписал указ о переименовании Пентагона в министерство войны Фото:

Переименование министерства обороны (Пентагон) США в министерство войны отражает тенденцию западной политики к концепции «мира через силу». Об этом рассказал заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

«Это переименование отражает общий тренд в западной политике, а именно курс на „мир через силу“. Под этим подписался и [глава Белого дома Дональд] Трамп», — сказал Яковенко в разговоре с РИА Новости.

Яковенко рассказал, что ранее главным в этой системе был запрет на использование силы для решения споров между странами. Вместе с этим странам дали право на самооборону, как указано в статье 51 Устава ООН. Он пояснил, что поэтому Великобритания отказалась от своего военного ведомства, а также усилилась защита прав человека и меньшинств. Яковенко добавил, что для великих держав специально ввели правило: постоянные члены Совета Безопасности ООН должны принимать решения единогласно, то есть с правом вето. Это заставляло их договариваться друг с другом.

Ранее стало известно, что Трамп подписал указ о переименовании Пентагона в Департамент войны. Об этом американский лидер говорил еще в августе, что раньше Пентагон назывался именно так. По его мнению, слово «оборона» не полностью отражает задачи ведомства, ведь оно всегда занималось военными действиями. Новый руководитель Пентагона Пит Хегсет отметил, что «слова и названия имеют значение», и напомнил, что Департамент войны появился при Джордже Вашингтоне, пишет 360.ru.

