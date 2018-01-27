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27 января 2018
07:44  27 января 2018 7

Lada вытесняет Honda и Volkswagen из Китая

Клипарт. Екатеринбург, лада ларгус, лада, lada
Проблемы конкурентов могу пойти «Ладе» на пользуФото: Александр Константинов © URA.RU

Российский концерн «АвтоВАЗ» составит конкуренцию иномаркам на рынке в Китае. Lada XCode может стать лидером по продажам в поднебесной.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на китайский телеканал «Феникс». Сейчас в Китае самыми популярными машинами являются модели марок Honda и Volkswagen. Журналисты сообщили, что от японских автомобилей скоро могут отказаться по историческим причинам, а от немецких — из-за скандала с двигателями.

Таким образом, у «Лады» появляются шансы занять первое место на рынке сбыта в Китае. Модель является флагманом «АвтоВАЗа». В ней использованы технологии итальянских, японских, французских и немецких производителей.

Семен Гринберг
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