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28 января 2018
27 января 2018
00:57  28 января 2018 0

Скончался экс-депутат Госдумы и секретарь Союза журналистов Борис Резник

Резник всю жизнь посвятил развитию российской журналистикиФОТО: личная страница Бориса Резника на Facebook

На 78-м году жизни скончался известный журналист, общественный деятель, бывший депутат Госдумы, секретарь Союза журналистов Борис Резник. О дате и месте похорон информация появится позже.

«Ушел из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики», — говорится в сообщении пресс-службы СЖР.

Борис Резник родился 12 февраля 1940 во Ржеве. Работах в таких газетах, как «Вечерняя Москва», «Московский комсомолец», «Известия». Его достижения в области журналистики неоднократно были отмечены премиями Союза журналистов СССР и России, передает Nation News.

Также Резник был депутатом Госдумы нескольких [третьего, четвертого и пятого] созывов — с 2000 по 2011 годы. Помимо этого, он много лет возглавлял благотворительный фонд тяжелобольным детям «Надежда». За особые заслуги в деле охраны здоровья детей его избрали почетным профессором Института охраны материнства и детства Сибирского отделения РАН.

Александр Черноскутов
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